Деньги "семьи" Януковича из банка Порошенко перечислили на счета АРМА

Нацагентство по управлению арестованными активами получило от Международного инвестиционного банка 247,4 млн гривен, которые принадлежали "семьи" Януковича, и разместило их на депозитном счете в Ощадбанке.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Постановлением Печерского районного суда г. Киева от 16 января 2020 года в управление АРМА передано арестованные активы в виде денежных средств на общую сумму около четверти миллиарда гривен.

Указанные активы арестованы по делу об отмывании средств должностными лицами ПАО "Всеукраинский банк развития", связанными с окружением экс-президента Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.

Напомним:

Суд наложил арест на 247 млн ​​грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития "семьи" Януковича, и обязал МИБ перечислить эти средства на счета АРМА.

В ноябре 2018 года программа Радио Свобода "Схемы" обнародовала расследование, согласно которому почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента Александра Януковича, были выведены через банк пятого президента Петра Порошенко.

"Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии "МИБ" мог заработать до 20 миллионов гривен", – говорится в расследовании.

Ранее УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

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Экономическая правда