Минрегион разъяснил, как происходит перерасчет платежек за отопление

Перерасчет платы за отопление зависит исключительно от стоимости газа и его удельного веса в структуре себестоимости теплоснабжения. Однако не все теплокоммунэнерго успели указать скидку в квитанциях.

Об этом сообщается в официальном разъяснении Минрегиона.

В ведомстве отмечают, в конце декабря 2019 года Кабмин предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление, если цена газа, приобретенного в соответствующем месяце отопительного сезона ниже цены, которая учтена в структуре тарифов.

Процент уменьшения платы за отопление зависит исключительно от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения, и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.

"Чем больше стоимость газа в структуре тарифа и чем больше его удельный вес, тем больше процент пересчете для потребителя", - отмечается в сообщении.

При использовании предприятием для производства тепловой энергии других видов топлива: угля, дров, пеллет, электрической энергии, процент возврата средств потребителю будет меньше.

В ведомстве обращают внимание, что пока не во всех счетах потребителей указанная разница в тарифах, по которым произведен перерасчет.

Это объясняется тем, что решение об уменьшении размера платы за тепловую энергию и коммунальные услуги было принято накануне выставления счетов, поэтому не все предприятия имели время на обозначения в квитанциях суммы предоставленной скидки.

В разъяснении приводится пример счета потребителя с г. Киева с квартирой площадью 48,8 кв м. Согласно подсчетам министерства, за декабрь 2019 потребитель получил сумму перерасчета в размере 287,17 грн.

"Вместо 1305,33 грн потребитель заплатил 1018,16 (меньше на 287,17 грн)", - суммируется в разъяснении.По данным Минрегиона, по состоянию на 17 января 2020 года 143 предприятия ТКЭ приняли решение об уменьшении размера платы за услуги по централизованному отоплению для населения.

Напомним:

20 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществили перерасчет и снизили платежки за тепло и горячую воду до 30%, это стало возможным, из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов заявил, что "платежки" за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Также 17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.

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Роман Скляров, ЭП