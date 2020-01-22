Госпродпотребслужба предостерегла от покупок курятины на стихийных рынках

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не рекомендует покупать продукты птицеводства (тушки птиц и яйца) во время вспышек птичьего гриппа в местах стихийной торговли.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы в среду, указанные продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и официальной торговой сети.

В службе пояснили: птичий грипп относится к трансграничным заболеваниям, которые невозможно остановить на границе, ведь основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

"Во время вспышки птичьего гриппа существует возможный риск и для людей вследствие непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами.

Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", - заявил начальник управления здоровья и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.

Напомним:

20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.