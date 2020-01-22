В Украине рекордно сократилось производство молока ― ассоциация

В 2019 году Украина рекордно сократила производство молока - до 9,69 млн тонн, или на 3,7%, украинские переработчики недополучили 377,1 тысяч тонн сырья.

Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"Все годы независимости украинская молочная отрасль демонстрирует сокращение производства молока. Однако именно в 2019 году впервые зафиксировали такие рекордные темпы падения, когда общий сбор молока "не дотянул" до отметки в 10 млн тонн. Причина - сокращение поголовья дойных коров.

Так, предприятия вырезали коров из-за непонятной ситуации с введением рынка земли, неполных выплат компенсаций существующих программ господдержки, а также слухов о существенном их сокращение в 2020. Поэтому некоторые предприятия или полностью закрыли молочное направление бизнеса, или максимально сократили поголовье пока низкопродуктивного скота, для аккумуляции средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым масштабным сокращение производства сырьевого молока было в хозяйствах населения, где падение составило 4,6% - 339,3 тыс тонн.

"Сокращение отмечалось почти по всем регионам, больше всего уменьшили производство на Киевщине - на 15%, в Винницкой области - 9,7%, в Запорожской - на 9,7%, на Николаевщине - 9,6%, на Черниговщине - 9,1% , в Черкасской - 8,6%, на Волыни - 8,3%, в Житомирской области - 7,6%. В 2019 году общий надой в частном секторе составил 6,97 млн тонн", - подчеркнули в Ассоциации.

Среди молочно-товарных ферм сокращение производства было меньше - 3,7%, до 2,72 млн тонн с годовым потерями 37,8 тыс т.

Снижение производства сырьевого молока произошло в большинстве регионов страны. Больше всего структурное падение было в хозяйств Закарпатья, которое в годовом измерении составило 40%.

"Но поскольку это "бедный" на молоко регион - здесь производится лишь 2 тыс т молока в год, поэтому потери в объеме 800 тонн в год не являются существенными для общего вала. В других регионах доля сокращения сопровождалась серьезными фактическими потерями: так, в Черновицкой области производство уменьшилось на 20%, а это - 2,8 тыс т молока, в Ровенской - на 14,3%, а это 10,9 тыс т", - отмечают аналитики Ассоциации.

По их словам, в 2020 году ожидается дальнейшее сокращение производства сырьевого молока.

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Экономическая правда