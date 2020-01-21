Гончарук, после встречи с Зеленским, поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Об этом премьер-министр сообщил на своем Telegram-канале.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - пишет Гончарук.

Напомним:

Ранее сообщалось, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его замы задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.

Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий министрам и рассказать о причинах таких начислений.

17 января во время часа вопросов к правительству украинские министры и Гончарук так и не отчитались о многотысячных премиях накануне нового года.

Президент Владимир Зеленский 17 января разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, что зарплаты у министров должны быть "нормальными", и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

20 декабря правительство опубликовало зарплаты чиновников, самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.