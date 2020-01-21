Укроборонпром показал первый отечественный военный квадрокоптер

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящей в состав концерна "Укроборонпром", представил первый украинский военный квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Рама дрона напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей, и также удешевляет ремонт аппарата.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме ним можно управлять без ограничений.

Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

"Берегиня", в отличие от квадрокоптера для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, которые защищают пилота от обнаружения специализированным оборудованием.

Сообщается, что "Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте прошлого года, а в октябре состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня". Таким образом, от разработки до демонстрационного полета прошло более полугода.