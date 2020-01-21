Индийская компания планирует построить в Одессе фармацевтический завод
Индийская компания Spectrum Pharmatech Consultants Pvt. Ltd. планирует построить в Одессе фармацевтический завод с собственным центром разработки.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Отмечается, что 20 января мэр Одессы Геннадий Труханов провел переговоры с представителями компании.
"Открытие производства позволит удешевить для украинцев ряд медицинских препаратов, а также создать в Одессе новые рабочие места и условия для развития научной сферы.
Также прошло обсуждение вопросов обеспечения лекарственными препаратами социально незащищенных категорий населения Одессы", - говорится в сообщении.
"У мэра есть достаточно серьезное видение данного проекта, в реализации которого наша компания сможет предоставить полную поддержку на всех этапах строительства фармацевтического завода", - заявил менеджер компании Spectrum Pharmatech Consultants Пармар Анипудха Джитендра.
Spectrum Pharmatech Consultants работает с 1995 года. В Украине компания реализовала проект Kusum Pharm - фармацевтический завод в Сумах, который был введен в эксплуатацию в августе 2009 года.
Экономическая правда
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