Трамп прорекламировал газ США, и призвал отказаться от "недружественных поставщиков"

Президент США Дональд Трамп призвал страны Европы покупать газ в США для достижения "настоящей энергетической безопасности".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом президент США заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своей речи Трамп расхваливал экономический и энергетический успех Соединенных Штатов, ставя США в пример другим.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", - сказал американский президент, не назвав конкретно "недружественных поставщиков".

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию".

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", - сказал Дональд Трамп.

Европейская правда