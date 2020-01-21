Гендиректор "Борисполя" планирует построить коттеджи на заповедном острове в Киеве – СМИ

Кооператив, который контролирует экс-заместитель главы КГГА и гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, планирует построить на Жуковом острове два гигантских дворца с собственными причалами и закрытую базу отдыха, при этом строительство частных жилых домов на острове запрещено.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Речь идет о 15 гектарах на острове Жуков возле яхт-клуба и ресторанного комплекса "Маячок", принадлежащих Рябикину. "Совские ставки" - кооператив с орбиты гендиректора "Борисполя" - этот участок получил бесплатно в 2010 году.

Отмечается, что около 10 га кооператив получил в собственность, еще 5 - в аренду на 5 лет.

"С тех пор вся активность ограничилась лишь забором вдоль территории. И вот в августе 2019-го "Совские ставки" по заявлению получили от Департамента градостроительства и архитектуры Киева градостроительные условия и ограничения для застройки участка", - говорится в сюжете.

Как отмечают журналисты Bihus.Info, в проекте, который представлен в КГГА, 15 гектаров на острове Жуков разделены на три части.

Одна из них - предназначена под имение с открытым бассейном, лужайкой, хозяйственными и спортивными зданиями и собственной причальной зоной.

"Вторая - немного меньше по размеру, но тоже со спортивными и административными домиками и собственным выходом к воде. Рядом с ними - закрытая база отдыха со спортивными площадками и причалом", - подчеркивают журналисты.

В то же время эксперт по градостроительству Георгий Могильный отмечает, что, согласно Генплану, земля на острове Жуков предусмотрена под объекты рекреации, поэтому строительство частных коттеджей - нарушение законодательства.

Подчеркивается, что Рябикин отказался отвечать на вопросы журналистов о планах на строительство.

"Руководительница кооператива Елена Коломоец также не дала никаких ответов, зато отправила писать письма на официальный адрес кооператива. Но там, вместо "Совских ставков" размещена подстанция", - говорится в сюжете.

Также сообщается, что землю на Жуковом острове кооператив "Совские ставки" заложил двумя частями в банк - в качестве залога за чужие долги. Договоры ипотеки подписали с банком "Клиринговый дом" Юлии Левочкиной - сестры главы Администрации президента времен Виктора Януковича, а ныне нардепа от "ОПЗЖ" Сергея Левочкина.

"Совские ставки" в ипотечных документах - поручитель. То есть деньги в кредит сам кооператив не брал, а возвращать долги должен - если не деньгами, то землей.

Причем один из договоров оформлен лично на Павла Рябикина. За 5 лет основное обязательство в размере 1 млн 850 тыс гривен гендиректор "Борисполя" так и не вернул, зато в сентябре 2019-го подписал дополнительный документ на продление срока договора. Более того, согласно договору под залогом окажутся все новые дома, которые могут появиться на заложенном в банк участке", - отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что весь процесс с залогом - скорее всего, фикция, больше похожая на партнерство Рябикина-Левочкиных и схему защиты земли от прокуратуры.

"Заложенные в банк участки значительно сложнее возвращать в собственность города даже через суд. Это уже пытались сделать активисты и столичная прокуратура, подчеркивая незаконность передачи участка "Совским ставкам". Но суды следователи проиграли.

После нашего запроса о выданных в августе документах, в прокуратуре Киева пообещали разобраться с выдачей градостроительных документов летом 2019-го", - говорится в сюжете.

Также сообщается, что 12 декабря 2019 года депутаты Киевсовета проголосовали за передачу еще 1,3 га компании, связанной с Рябикиным - "Укррятвод". Участок находится вплотную к яхт-клубу и ресторану "Маячок", а с высоты видно, что заехать на участок можно с его территории.

Отмечается, что фирмой руководит Елена Коломоец, а основательница - Валерия Зинченко, которая является помощницей мэра Киева Виталия Кличко. Родители Валерии Зинченко - Евгений и Лариса Горюшко - работали помощниками Рябикина в Раде, когда он был нардепом.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в комментарии Bihus.Info заявил, что острова в Киеве должны быть в первую очередь, рекреационными зонами: "Дома там могут быть, но они должны использоваться исключительно в рекреационном направлении".