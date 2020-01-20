На агрофирме в Винницкой области зафиксировали птичий грипп

На предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

Об этом сообщает пресс-служба Госпропотреблужбы.

Подчеркивается, что главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области от 18 января до выяснения обстоятельств гибели птицы и установления диагноза ввел карантин на 72 часа.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 19 января установлен диагноз грипп птицы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ЧП "Хутор" по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тысяч голов птицы яичного направления.

Чтобы локализовать и ликвидировать вспышку птичьего гриппа, в Винницкую область поехала группа Госпродпотреслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы.

Сейчас в соответствии с требованиями Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы, образцы биоматериала будут направлены для проведения соответствующих исследований и хранения в международную референс-лабораторию", - заявили в Госпродпотребслужбе.

Напомним:

Власть западной Польши приказала забить минимум 65 000 кур на ферме, пораженной птичьим гриппом, который распространился с востока страны.