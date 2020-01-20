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Рабочая сфера: кому больше всего платят — исследование

Понедельник, 20 января 2020, 15:33
 

В 4 квартале 2019 года средняя зарплата в рабочих сферах по Украине составила 10 550 гривен, больше всего предлагают в транспортной отрасли - примерно 15 000 гривен в месяц.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело OLX Работа.

"В 4 квартале 2019 года средняя заработная плата в рабочих сферах по Украине составила 10550 грн. Больше всего предлагают в транспортной отрасли - примерно 15 000 грн в месяц, при этом в Киевской области можно зарабатывать на 3500 грн больше - 18 500 грн.

 

Строители в Украине получают в среднем 13 000 грн, а в Львовском регионе их зарплаты самые высокие - 17 500 грн в месяц. В Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях доходы строителей также большие средних по стране, а именно - 15 000 грн", - говорится в сообщении.

Также в топ-3 - сфера производства и энергетики: работодатели готовы платить работникам 11 000 гривен.

Домашнему персоналу в Украине в среднем обещают 10 500 грн.

На пятой позиции в рейтинге сельское хозяйство, где работникам предлагают примерно 10 000 грн.

"При этом в ряде областей ставки выше среднего, в частности, в Кировоградской это - 15 000 грн в месяц, в Львовской - 14 500 грн, на 500 грн меньше в Волынской - 14 000 грн", - свидетельствуют результаты исследования.

Экономическая правда

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работа

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