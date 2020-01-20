Украина уступила Сирии в рейтинге дешевизны интернета

За год стационарный интернет в Украине подорожал на 1,64 доллар и стал стоить 6,64 доллара, в рейтинге дешевизны интернета Украину опередила Сирия (с платой в 6,60 за месяц).

Об этом сообщает исследование британской консалтинговой фирмой BDRC Continental и провайдером Cable.co.uk, передает ITC.

Авторы исследования проанализировали более чем 3000 тарифных планов из 206 стран, данные для исследования собирались в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года.

На первое место с седьмого поднялась Сирия, где плата за интернет в среднем составляет 6,60 в месяц. На третьем месте находится Россия (7,35 дол в месяц), на четвертом — Румыния (8,15 дол в месяц), на пятом Беларусь (9,87 дол в месяц).

Первая пятерка стран с самым дорогим стационарным интернетом выглядит следующим образом:

Эритрея — 2666 дол в месяц; Йемен — 2466 дол в месяц; Мавритания — 694 дол в месяц; Бурунди — 284 дол в месяц; Экваториальная Гвинея — 259 дол в месяц.

Также в исследовании сравнили показатели средних скоростей стационарного интернета среди первой пятерки стран с самым дешевым интернетом и самым дорогим.

Авторы исследования отмечают, что в то время как глобальные скорости широкополосного доступа в период между 2018 и 2019 годами увеличились в среднем на 20,65%, средняя плата за пакет услуг с конца 2018 года до начала 2020 года снизилась почти на одну пятую (19,975%). Можно сказать, что интернет стал быстрее и дешевле.





