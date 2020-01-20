Все разделы
Укр / Рус

Украина уступила Сирии в рейтинге дешевизны интернета

Понедельник, 20 января 2020, 14:34
 

За год стационарный интернет в Украине подорожал на 1,64 доллар и стал стоить 6,64 доллара, в рейтинге дешевизны интернета Украину опередила Сирия (с платой в 6,60 за месяц).

Об этом сообщает исследование британской консалтинговой фирмой BDRC Continental и провайдером Cable.co.uk, передает ITC.

Авторы исследования проанализировали более чем 3000 тарифных планов из 206 стран, данные для исследования собирались в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года.

На первое место с седьмого поднялась Сирия, где плата за интернет в среднем составляет 6,60 в месяц. На третьем месте находится Россия (7,35 дол в месяц), на четвертом — Румыния (8,15 дол в месяц), на пятом Беларусь (9,87 дол в месяц). 

Первая пятерка стран с самым дорогим стационарным интернетом выглядит следующим образом:

  1. Эритрея — 2666 дол в месяц;
  2. Йемен — 2466 дол в месяц;
  3. Мавритания — 694 дол в месяц;
  4. Бурунди — 284 дол в месяц;
  5. Экваториальная Гвинея — 259 дол в месяц.

Также в исследовании сравнили показатели средних скоростей стационарного интернета среди первой пятерки стран с самым дешевым интернетом и самым дорогим.

 

Авторы исследования отмечают, что в то время как глобальные скорости широкополосного доступа в период между 2018 и 2019 годами увеличились в среднем на 20,65%, средняя плата за пакет услуг с конца 2018 года до начала 2020 года снизилась почти на одну пятую (19,975%). Можно сказать, что интернет стал быстрее и дешевле.



Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленского просят разблокировать российские сайты — петиция 17 января 2020, 19:35
Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках 13 января 2020, 11:10
Половина населения Украины владеет цифровыми навыками "ниже среднего" 24 декабря 2019, 17:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!