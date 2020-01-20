Давосский форум-2020: кто приедет и что будут обсуждать

Главными вопросами 50-го Всемирного экономического форума в Давосе будут проблемы выполнения Парижских договоренностей по климату и достижения целей устойчивого развития.

Форум пройдет с 21 по 24 января.

Отмечается, что основная тема форума - "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

"Люди восстают против экономических элит, которые, по их мнению, предали их. Наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 ° C опасно проваливаются.

Несмотря на то, что мир находится в переломном моменте, в этом году мы должны разработать "Манифест Давос - 2020", для того чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств. Это то, для чего Всемирный экономический форум был создан 50 лет назад. Это то, что мы хотим реализовывать следующие 50 лет", - заявил основатель и исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб.

Среди ключевых вопросов, которые будут рассматривать во время форума:

экономика (проблема долгового ярма, которое не дает поддерживать развитие экономики в нужном темпе);

технологии (поиск консенсуса в рамках Четвертой промышленной революции и избежание "технологических войн");

общество (как адаптироваться к новым демографическим тенденциям);

промышленность (эффективные модели для бизнеса в рамках Четвертой промышленной революции);

геополитика (настройка общения "наведения мостов" в рамках преодоления конфликтов. Состоится ряд неформальных встреч для обсуждения конфликтов, которые разгорелись в мире);

экология (обеспечение максимального распространения мер по сохранению биоразнообразия и мобилизация бизнеса для реагирования на риски изменения климата).

Среди гостей форума - президент США Дональд Трамп, глава Минфина США Стивен Мнучин, управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева, основатель Huawei Technologies Рэй Чженфей, эко-активистка Грета Тунберг, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Финляндии Санна Марик.

Ранее сообщалось, что Украина будут представлять президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дария Каленюк.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа", в форуме примут участие глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

На форум едут и депутаты от фракции "Голос".

"Я не знаю полного списка. Но я знаю, что туда летят Кира Рудик, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Леся Василенко и Ярослав Железняк. Это все, о ком я знаю. Но я не думаю, что кто-то скрывает свое участие в Давосе" , - рассказал агентству собеседник в "Голосе".

В других депутатских группах и фракциях пока не сообщили о том, едут ли они представителями на форум в Давос

20 января в Давосе начинает работать Украинский Дом, его тематика в 2020 году - "Украина: креативность, инновации, возможности".

Среди ключевых вопросов дискуссий в Украинском Доме - стратегические экономические союзники страны, женщины-лидеры с мировым влиянием, технологии, которые стремительно развиваются, инвестиционные возможности и др.

Экономическая правда