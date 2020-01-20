Все разделы
Укр / Рус

Операции по обмену валют: НБУ разрешил не расписываться в банковских квитанциях

Понедельник, 20 января 2020, 10:48
 

НБУ урегулировал применение программных РРО для валютно-обменных операций - украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

"Вносятся некоторые другие уточняющие изменения, касающиеся порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, отменяется необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа", - подчеркнули в НБУ.

Также Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты для осуществления обмена валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который будут приравнивать к обычной квитанции с подписью клиента.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ валюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро 18 января 2020, 10:00
Стратегия развития финсектора в цифрах: что планируют сделать за 5 лет 17 января 2020, 16:28
Дело Рожковой: против барышевского судьи открыли дисциплинарное производство 17 января 2020, 15:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!