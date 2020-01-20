Минэкоэнерго создает госпредприятие "Укруголь"
При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создают новое госпредприятие - "Укруголь".
Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржель от 14 января.
В соответствии с приказом, новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.
Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".
Кроме этого, данные о "Укругле" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Как сообщает издание ExPro со ссылкой на пресс-службу министерства, основная идея создания "Укругля" - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua