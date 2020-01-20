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Минэкоэнерго создает госпредприятие "Укруголь"

Понедельник, 20 января 2020, 10:17
 

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создают новое госпредприятие - "Укруголь".

Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржель от 14 января.

В соответствии с приказом, новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".

Кроме этого, данные о "Укругле" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

Как сообщает издание ExPro со ссылкой на пресс-службу министерства, основная идея создания "Укругля" - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

Экономическая правда

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Минэнерго уголь

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