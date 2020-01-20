"Укроборонпром" рассекретит часть госзаказа — Найем
Госконцерн "Укроборонпром" рассекретит большую часть государственного заказа.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.
По его словам, государственный оборонный заказ на 2021 год сформируют по другим принципам.
Найем отметил, что такие изменения предусмотрены в новой системе закупок, к разработке которой "Укроборонпром" привлекал Министерство обороны и Минэкономики. Документ уже прошел первое чтение в Верховной Раде.
"Это революционная история. И, надеюсь, в следующем - в 2021 году, государственный заказ будет сформирован совсем по других принципах. Основная революционность в том, что львиная доля оборонного заказа не является секретом", - подчеркнул он.
Заместитель гендиректора госконцерна также рассказал, что будут изменены процедуры закупок.
"Между участниками будет прозрачный тендер, закрытый для широкой общественности. Но правоохранительные органы и все причастные смогут смотреть, чтобы условия были равными для всех участников. Как для государственных, так и для частных", - заявил Найем.
Напомним:
Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.
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