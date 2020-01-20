"Укроборонпром" рассекретит часть госзаказа — Найем

Госконцерн "Укроборонпром" рассекретит большую часть государственного заказа.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

По его словам, государственный оборонный заказ на 2021 год сформируют по другим принципам.

Найем отметил, что такие изменения предусмотрены в новой системе закупок, к разработке которой "Укроборонпром" привлекал Министерство обороны и Минэкономики. Документ уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

"Это революционная история. И, надеюсь, в следующем - в 2021 году, государственный заказ будет сформирован совсем по других принципах. Основная революционность в том, что львиная доля оборонного заказа не является секретом", - подчеркнул он.

Заместитель гендиректора госконцерна также рассказал, что будут изменены процедуры закупок.

"Между участниками будет прозрачный тендер, закрытый для широкой общественности. Но правоохранительные органы и все причастные смогут смотреть, чтобы условия были равными для всех участников. Как для государственных, так и для частных", - заявил Найем.

Напомним:

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.