Все разделы
Укр / Рус

"Укроборонпром" рассекретит часть госзаказа — Найем

Понедельник, 20 января 2020, 09:55
 

Госконцерн "Укроборонпром" рассекретит большую часть государственного заказа.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

По его словам, государственный оборонный заказ на 2021 год сформируют по другим принципам.

Найем отметил, что такие изменения предусмотрены в новой системе закупок, к разработке которой "Укроборонпром" привлекал Министерство обороны и Минэкономики. Документ уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

"Это революционная история. И, надеюсь, в следующем - в 2021 году, государственный заказ будет сформирован совсем по других принципах. Основная революционность в том, что львиная доля оборонного заказа не является секретом", - подчеркнул он.

Заместитель гендиректора госконцерна также рассказал, что будут изменены процедуры закупок.

"Между участниками будет прозрачный тендер, закрытый для широкой общественности. Но правоохранительные органы и все причастные смогут смотреть, чтобы условия были равными для всех участников. Как для государственных, так и для частных", - заявил Найем.

Напомним:

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укроборонпром

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укроборонпром" будет продавать списанное имущество на ProZorro 15 января 2020, 13:08
"Укроборонпром" передаст девять предприятий на малую приватизацию 13 января 2020, 18:52
За 10 лет в "Укроборонпрома" украли почти 1 миллиард гривен — Найем 10 января 2020, 19:41
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!