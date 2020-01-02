"Кассовые аппараты в смартфоне" теперь доступны для тестирования

1 января 2020 состоялся официальный запуск бета-тестирования программного регистратора расчетных операций (кассовых аппаратов) "пРРосто".

Об этом сообщает правительственный портал.

"пРРосто" - это бесплатный софт, разработанный Государственной налоговой службой совместно с BRDO и Fintellect для упрощения расчетных процедур для продавцов и потребителей.

Все желающие могут принять участие в тестировании нового налогового сервиса. Записаться на бета-тест можно по ссылке

Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2019 года.

Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

После тестирования и учета пожеланий пользователей приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

"пРРосто" взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс, и выполняет такие функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Сообщается, что предложенное Налоговой программное РРО не является эксклюзивным, а наличие открытого программного интерфейса (API) позволит разработчикам программного обеспечения предлагать для предпринимателей и применять для собственных нужд альтернативные разработки.

Разработка не требует сертификации, технической экспертизы и включения в Государственный реестр моделей - достаточно выполнять требования законодательства, формировать, подписывать и регистрировать чеки в установленном формате и предоставлять их покупателям товаров и получателям услуг, в том числе в электронном формате.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.

10 ноября представители микро, малого и среднего бизнеса провели под КВЦ "Парковый" мирную неполитическую акцию с требованием отменить законы №128, 129, которые, по их мнению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.



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Экономическая правда