Китай увеличил выпуск стали почти до 1 миллиарда тонн

Китай увеличил в 2019 году выплавку стали на 8,3%, до рекордных 996,34 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики Китая, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно данным, в декабре прошлого года выпуск стали вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 84,3 млн тонн, что стало максимальным показателем с августа 2019 года.

Выпуск стальной продукции в КНР по итогам года повысился на 9,8%, до 1,2 млрд тонн.

В декабре этот показатель вырос на 11,3%, до 104,33 млн тонн.

Напомним:

Металлургические предприятия Украины по итогам текущего года, как ожидается, снизят выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн.