Украэрорух назвал топ-10 авиакомпаний по количеству рейсов

В 2019 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания Украэрорух предоставил авиакомпании МАУ, самым популярным аэропортом традиционно стал "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба Украэрорух.

Чаще всего рейсы осуществляла авиакомпания МАУ. На втором месте - турецкая авиакомпания Turkish Airlines, на третьем венгерский лоукостер Wizz Air.

Также отмечается, что в 2019 авиакомпания МАУ выполнила 58 772 рейсов, это на 4,7% меньше, чем в 2018 году. Turkish Airlines совершили 33 716 рейсов, а Wizz Air - 20 944.

Уже четвертый год подряд наблюдается положительная динамика обслуживания количества взлетов и посадок в украинских аэропортах, - этот показатель составляет 216 592 полетов, что на 9,3% больше по сравнению с результатом 2018 года.

Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, Украэрорух обеспечил в таких аэропортах Украины: Киев (Борисполь) - 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), Киев (Жуляны) - 29 806 (-11,8%) Львов - 19334 (+24,2%), Одесса - 17265 (+8%), Харьков - 11291.

Напомним:

В 2019 году Украэрорух предоставил услуги по аэронавигационного обслуживания 335 407 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 11,5% превышает этот показатель по сравнению с 2018 годом, но на 37,2% ниже чем в рекордном 2013 году.

Экономическая правда