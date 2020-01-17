У Бахматюка снова пожаловались президенту из-за НАБУ

Группа компаний "Укрлендфарминг" владельцем которой является фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с жалобой на действия Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

В компании считают, что действия детективов НАБУ направлены на то, чтобы сорвать посевную кампанию, а мотивацией слушуе личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который недавно был внесен в реестр коррупционеров.

"Мы столкнулись с ситуацией, которая еще раз доказывает, что детективы НАБУ нарушают закон и не заинтересованы в объективном подходе к делу, связанной с акционером нашей компании Олег Бахматюк.... Главная причина - личная месть директора НАБУ Артема Сытника, который недавно был внесен в реестр коррупционеров", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что детективы НАБУ проводили несанкционированные допросы работников, проживающих в с.Токарив Лохвицкого района Полтавской области, и отобрали объяснения по заработной плате, без каких-либо процессуальных документов.

На следующий день эти самые детективы прибыли на территорию Лохвицкого сахарного завода в. Заводское, и сообщили, что опросить 10 000 человек по их заработных плат без правовых оснований и соответствующих документов.

"Для нас непонятно, каким образом такие действия могут касаться уголовного дела против Олега Бахматюка и ВиЭйБи банка", - объясняют в компании.

Напомним:

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.

11-12 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

13 ноября Антикоррупционное бюро сообщило Бахматюку и Мальцеву подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Бахматюка объявили в розыск 22 ноября.



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