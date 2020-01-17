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Гончарук: ставки по ипотеке до 10-11% годовых в этом году — это реально

Пятница, 17 января 2020, 14:28
 

Премьер-министр Алексей Гончарук считает возможным добиться снижения ставки по ипотеке до 10-11% годовых в текущем году. 

Об он этом заявил в ходе совещания по вопросам развития строительной сферы в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, "минус один" процент мы не сделаем в ближайшее время. 

Но дойти до 10-11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это сложно, но реально", – сказал премьер-министр.

Напомним:

Нацбанк ожидает восстановления ипотечного кредитования в 2020 году, однако первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова называла задачей на этот год снижение ставки до 14-15% годовых.

По итогам 4 квартала 2019 года банки снизили ставки для потребительских кредитов и кредитов на покупку авто, в то же время ипотека подорожала.

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ипотека

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