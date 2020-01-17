Газовый рынок заявляет о необходимости пересмотра тарифов на доставку

Ассоциация газового рынка поддержала позицию главы Оператора ГТС по включению в тарифы операторов газораспределительных систем объемов фактических производственно-технологических расходов газа, которые сейчас покрываются на 65%.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

"Основная проблема - в тариф не включены все объемы газа на производственно-технологические расходы, которые им (Операторам ГРМ - АГРУ) нужны", - отметил в своем недавнем интервью гендиректор "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Сообщается, что процедура пересмотра тарифов может занять не больше месяца и позволит избежать негативных последствий связанных с образованием задолженности перед оператором газотранспортной системы.

Недавний пересмотр тарифов позволил операторам ГРМ перейти к механизму закупки технологического газа на электронных биржевых торгах.

Ассоциация сообщает, что положительный эффект от таких закупок составляет экономию почти в 2000 гривен на закупке каждой тысячи кубометров по сравнению с вынужденным приобретением такого газа в Оператора ГТС.

На сегодняшний день часть операторов ГРМ уже приобрела более 60 млн кубометров технологического газа на биржевых торгах, что позволило сэкономить около 100 млн. гривень средств тарифа.

Дальнейшая возможность закупки технологического газа операторами ГРМ по конкурентным ценам, зависит от учета в тарифах операторов ГРМ фактических технологических расходов газа, которые действующей структурой тарифа покрываются только на 65%.