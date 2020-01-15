За 2019 год вкладчики банков-банкротов получили 834 миллиона
Среда, 15 января 2020, 18:48
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2019 года выплатил 834 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка-банкрота.
При этом, общая сумма аккумулированных Фондом на 1 января средств составила 11,6 млрд грн.
Также сообщается, что в декабре 2019 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 25,9 млн грн.
Экономическая правда
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