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За 2019 год вкладчики банков-банкротов получили 834 миллиона

Среда, 15 января 2020, 18:48
 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2019 года выплатил 834 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка-банкрота.

 

При этом, общая сумма аккумулированных Фондом на 1 января средств составила 11,6 млрд грн.

Также сообщается, что в декабре 2019 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 25,9 млн грн.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов банки

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