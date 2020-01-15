За 2019 год вкладчики банков-банкротов получили 834 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение 2019 года выплатил 834 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка-банкрота.

При этом, общая сумма аккумулированных Фондом на 1 января средств составила 11,6 млрд грн.

Также сообщается, что в декабре 2019 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 25,9 млн грн.

Экономическая правда