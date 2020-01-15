В ДТЭК Ахметова опровергают наличие долга за передачу электроэнергии

В группе компаний ДТЭК Рината Ахметова заявили, что информация о прекращении платежей государству за передачу электроэнергии и накопление долгов перед "Укрэнерго" не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ДТЭК назвали распространение такой информации целенаправленной атакой на репутацию компании.

"D.Trading выполняет все платежи за передачу электроэнергии", - говорится в сообщении.

"Долг, который приписывается компании, связан с операциями экспорта и импорта электроэнергии. Типовой договор о предоставлении услуг по передаче электроэнергии не определяет объемы электроэнергии при экспорте, импорте, транзите, как базу для начисления оплаты за услугу по передаче.

При этом, он устанавливает, что все отношения, не урегулированные договором, регулируются законодательством", - заявили в компании.

"Сегодня состоятся открытые публичные обсуждения о внесении изменений в Кодекс системы передачи в части установления такой оплаты на услуги по передаче при экспорте электроэнергии", - добавили в ДТЭК.

"Ни один экспортер электроэнергии в Украине не оплачивает услуги по передаче. Такие платежи в соответствии с европейским законодательством считаются дополнительной пошлиной, что не соответствует условиям соглашения об ассоциации Украины с ЕС", - подчеркивает ДТЭК.

В компании также отметили, что рассматривают возможность подачи иска против издания "Наші Гроші", которое, по мнению компании, "систематически публикует ложную информацию о D.Trading".

Напомним:

Издание "Наші Гроші" со ссылкой на источник в правительственных структурах сообщило, что компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании "Укрэнерго" и по состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 миллиона гривен.

Экономическая правда