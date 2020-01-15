"Северный поток-2" попросил у немецкого регулятора освобождения от правил ЕС — СМИ

"Северный поток-2" обратился к немецкому регулятора с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

"Nord Stream 2 подал заявку об отклонении для него 10 января 2020, то есть за два дня до дедлайна", - сообщил журналист.

Он отметил, что в своем обращении к немецкому регулятора Nord Stream 2 ссылается на пункт 28b смягченного немецкого закона, утверждая, что инфраструктура трубопровода была завершена к маю 2019 года.

Заметим, по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, построение которых завершилась до 23 мая 2019 года.

В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецком регулятору право зачислять вместо даты завершения построения объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет для того, чтобы "Северный поток-2" действовал вне европейского правового поля.

"Если оно (отклонение) будет предоставлено, дочерняя компания" Газпрома "сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения", - пояснил журналист.



Напомним, торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявлял: если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", этот шаг будет обжалован в суде ЕС.

Украина выразила надежду, что Берлин не сделает исключение для "Северного потока-2".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получит возможность для злоупотребления своим монопольным положением.

Европейская правда