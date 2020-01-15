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Правительство отказалось от приватизации "Укргидроэнерго" и "Энергоатома"

Среда, 15 января 2020, 11:20
 

Кабинет министров допускает продажу до 50% "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування", "Укртранснафты", но отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Правительство рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации, который предполагает сохранение за государством минимум 50%+1 акции "Укртрансгаза", "Укргазвыдобування" и "Укртранснафты" и 100% "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома".

Сообщается, что после первого рассмотрения законопроекта на заседании Кабмина 27 декабря 2019 года состоялись согласительное совещание и заседание правительственного комитета, по итогам которых списки претерпели существенные изменения.

Если в первом варианте Минэкономики допускало продажу до 50% во всех объектах, то теперь их количество сокращено до 22, тогда как в 135 объектов предлагается закрепить в госсобственности 100%.

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