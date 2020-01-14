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За год НБУ обнаружил почти 60 нелегальных обменников

Вторник, 14 января 2020, 16:49
 

В 2019 году Национальный банк провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений, из которых 58 работали нелегально.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных денежных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото можно посмотреть здесь.

Экономическая правда

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НБУ валюта

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