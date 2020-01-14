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Маск анонсировал Tesla, которые "умеют говорить"

Вторник, 14 января 2020, 14:57
 

Основатель компании Tesla Маск заявил, что скоро Tesla могут стать электромобилями, которые "говорят".

Об этом он сообщил в Twiiter.

"Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реально", - написал Маск.

На видео, которое Маск добавил к своему твиту, электромобиль Tesla Model 3, проезжая мимо человека, "произносит" фразу "Well do not just stand there staring, hop in" ( "Не стой там столбом, запрыгивай").

Звук, скорее всего, раздается из специальных динамиков, расположенных на днище передней части авто, чтобы оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.

В то же время пока точно не известно, насколько серьезным был Маск, публикуя свой твит.

Напомним:

В январе-ноябре 2019 года в Украине ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей: за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие - на 62%.

В топ-3 также вошел элеткрокар Tesla Model S - эту модель зарегистрировали в количестве 552 штук.

Экономическая правда

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Tesla авто

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