Маск анонсировал Tesla, которые "умеют говорить"

Основатель компании Tesla Маск заявил, что скоро Tesla могут стать электромобилями, которые "говорят".

Об этом он сообщил в Twiiter.

"Tesla скоро будут разговаривать с людьми, если вы хотите. Это реально", - написал Маск.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

На видео, которое Маск добавил к своему твиту, электромобиль Tesla Model 3, проезжая мимо человека, "произносит" фразу "Well do not just stand there staring, hop in" ( "Не стой там столбом, запрыгивай").

Звук, скорее всего, раздается из специальных динамиков, расположенных на днище передней части авто, чтобы оповещать пешеходов о своем приближении на высоких скоростях.

В то же время пока точно не известно, насколько серьезным был Маск, публикуя свой твит.

Напомним:

В январе-ноябре 2019 года в Украине ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей: за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие - на 62%.

В топ-3 также вошел элеткрокар Tesla Model S - эту модель зарегистрировали в количестве 552 штук.

