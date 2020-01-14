Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7
Компания Windows с 14 января 2020 года прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Начиная с 14 января 2020 года, когда наступит конец поддержки Windows 7, компьютер будет продолжать функционировать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять: техническую поддержку по любым вопросам, обновлениz программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности", - говорится в сообщении.
В компании предупреждают, что если продолжить пользоваться компьютером с Windows 7 без последних обновлений программного обеспечения и системы безопасности, увеличится риск заражения вирусами и вредоносными программами.
Чтобы обезопасить, в Microsoft предлагают устанавливать Windows 10.
Также там сообщили, что Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.
Экономическая правда
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