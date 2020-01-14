Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7

Компания Windows с 14 января 2020 года прекращает поддержку операционной системы Windows 7.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 14 января 2020 года, когда наступит конец поддержки Windows 7, компьютер будет продолжать функционировать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять: техническую поддержку по любым вопросам, обновлениz программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности", - говорится в сообщении.

В компании предупреждают, что если продолжить пользоваться компьютером с Windows 7 без последних обновлений программного обеспечения и системы безопасности, увеличится риск заражения вирусами и вредоносными программами.

Чтобы обезопасить, в Microsoft предлагают устанавливать Windows 10.

Также там сообщили, что Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.

Экономическая правда