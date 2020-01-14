Суд арестовал имущество судостроительного завода "Океан" Новинского

Печерским районным судом Киева наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ОГП отмечают, что прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях относительно искусственного доведения до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.

Напоминаем:

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому "Консалтинг-Гамма".

9 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору "Океан-Судоремонт", президенту НСЗ "Океан" в 2010-2011 гг. Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило "Балаклавское рудоуправление", которое, как и ЧСЗ, подконтрольно Новинскому. Производство по делу о банкротстве было возбуждено Хозсудом Николаевской области в начале февраля 2014 года.

Луценко 13 июля 2017 года на своей странице в сети Facebook сообщил, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций "ЧСЗ" и 21 объект недвижимого имущества предприятия в Николаеве и с.Коблево Николаевской области.

В "Смарт-холдинге" расценили заявление генпрокурора об аресте акций ЧСЗ и начале досудебного расследования как давление на компанию и ее акционера Новинского.

Экономическая правда