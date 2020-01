Китайцы приобрели 50% украинской фондовой биржи

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций акционерного общества "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного капитала.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации на фондовом рынке Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает FinClub.

Одновременно с этим компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев биржи ПФТС.

Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила долю с 2,3% до 5,1%.

В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.

На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и ее аффилированные лица не владели акциями ПФТС.

Напоминаем:

В декабре 2018 года Антимонопольный комитет одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере более 25%, поскольку майскую заявку он отклонил.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа Китая с годовым оборотом в 1 трлн долларов.

Компания основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзини, КНР.

Bohai Commodity Exchange в 2017 году стала владельцем Украинского банка реконструкции и развития.

Активы ПФТС за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21,3% - до 44,71 млн грн, а собственный капитал - на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За три квартала 2019 года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8% оборота фондовых бирж Украины, и по этому показателю ПФТС отстает от биржи "Перспектива" с ее долей 60,8%, но опережает "Украинскую биржу" с ее 1,4%.

В объеме торгов ПФТС за указанный период 94,2% пришлось на ОВГЗ.