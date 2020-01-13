Урожай зерновых составил 75 млн тонн, из них 54 млн тонн будет экспортировано — Минэкономики

Согласно оценке Министерства экономики урожай зерновых в прошлом году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 10 января 2019 с начала 2019/2020 маркетингового года (маркетинговый год - с 1 июля 2019 по 30 июня 2020) Украина экспортировала 32 078 тыс. тонн зерновых культур.

Это на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

"Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата", - отметил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

В частности, на внешние рынки поставлено:

• пшеницы - 15100000 тонн;

• ячменя - 3800000 тонн;

• ржи - 5 тыс. тонн;

• кукурузы - 12800000 тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тыс. тонн, что на 68,5 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Напомним:

В прошлом году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза были США, Бразилия и Украина.

Согласно отчету, с ноября 2018 года по октябрь 2019 года экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро.

Отмечается, что за год самым стремительным был рост экспорта из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.