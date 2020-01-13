В Киеве подорожало жилье: цены на квартиры по районам

Во втором полугодии 2019 года квартиры на вторичном рынке недвижимости в Киеве подорожали на 11%, или 7 тысяч долларов дороже.

Об этом сообщает OLX Недвижимость.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составила $50 350, двухкомнатной - $70 550.

Однокомнатные квартиры

Самыми дешевые однушки в Святошинском районе, их можно купить в среднем за $33 000.

За полгода цены здесь выросли на 10%, при том, что в среднем в Киеве однушки подорожали на 13%.

На $900 дороже однокомнатные квартиры в Деснянском районе - в среднем $33 900, однако объявлений здесь меньше всего в Киеве.

Топ-3 района с самыми дешевыми однушками столицы закрывает Днепровский район - здесь жилье продают в среднем за $40 000.

Больше всего подорожали однушки в Дарницком районе - на 22%. Теперь купить здесь однокомнатную квартиру стоит уже не $41 100, а $50 000, при этом предложений здесь больше всего. Широкий выбор однушек также в быстрорастущем Голосеевском районе, однако стоят они дороже - $56 000 в среднем. Самое дорогое жилье по-прежнему на Печерске - поселиться в однокомнатной квартире можно за $115 000. Кстати, здесь цены выросли меньше всего - на 6%.

Двухкомнатные квартиры

Выгодные варианты двушек стоит искать в самых дешевых районах Киева - Деснянском, Днепровском и Святошинском. Двухкомнатные квартиры продают за $45 000, $46 000 и $48 000 соответственно.

Самое значительное изменение в цене произошло в Соломенском районе: где еще полгода назад можно было купить двушку за $48 000, теперь же придется выложить $62 250, что на $14 250, или 30% больше.

Сильно поднялись в цене и двухкомнатные квартиры в центральном Шевченковском районе - на 20%, или $15 000. Теперь их продают в среднем за $90 000 - он второй в рейтинге самых дорогих районов Киева.

Чуть дешевле квартиры в Голосеевском районе - по $79 000. На Печерске, где продают больше всего двухкомнатных квартир, их стоимость составляет $140 000.

Трехкомнатные квартиры

Несмотря на общий рост цен на вторичном рынке недвижимости, в двух районах Киева купить трехкомнатную квартиру стало даже дешевле. В Шевченковском трешки уменьшились в цене на $6 000, или 4,5%, и теперь средняя цена составляет $129 000. Такжев Соломенском районе цены уменьшились на $1 000, закрепившись на уровне $75 000.

В целом же цены на трешки стартуют от $54 000 в Деснянском районе, $64 700 в Святошинском и $70 000 в Днепровском. Среди самых дорогих трехкомнатные квартиры в Голосеевском - $113 000 и Печерском районах - $230 000.