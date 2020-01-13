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Google открыл в Украине центр разработки — СМИ

Понедельник, 13 января 2020, 15:36
 

Компания Google запустила в Украине R&D-центр, создавать новое направление будут на базе компании CloudSimple.

Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ноябре 2019 года Google купила CloudSimple с офисом в Киеве. А в январе 2020 года сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google.

"До сих пор украинский Google был занят только работой с местными рекламодателями. Теперь он стал 3-м с 8 офисов Google в CEE регионе с R&D центром. Два других - Google Польша и Google Венгрия", - говорится в сообщении.

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