Google открыл в Украине центр разработки — СМИ
Понедельник, 13 января 2020, 15:36
Компания Google запустила в Украине R&D-центр, создавать новое направление будут на базе компании CloudSimple.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на источники.
Отмечается, что в ноябре 2019 года Google купила CloudSimple с офисом в Киеве. А в январе 2020 года сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google.
"До сих пор украинский Google был занят только работой с местными рекламодателями. Теперь он стал 3-м с 8 офисов Google в CEE регионе с R&D центром. Два других - Google Польша и Google Венгрия", - говорится в сообщении.
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