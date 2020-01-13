В Украине "бум" продаж мотоциклов: топ-3 самых популярных брендов

Почти 34 тысяч новых мотоциклов и мопедов продано в Украине за 2019, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщил AUTO-Consulting, передает Интерфакс-Украина.

"Украинский рынок мотоциклов испытал настоящий "бум" продаж в 2019 году и, наверное, войдет в историю как один из самых успешных", - констатируют эксперты.

Три самых популярных бренда:

1. Musstang. Лидером рынка, на котором доминируют "китайцы", второй год подряд является бренд Musstang, который в 2019 году нарастил продажу на 62% - до 7032 ед.,и занял 20,6% рынка мотоциклов против 19% в 2018 году.

2. Spark. Второй результат сохранился в мототехники Spark, которой отдали предпочтение 14% покупателей в 2019 году.

3. Lifan. "За третье место в 2019 году произошла настоящая борьба. В итоге" бронзовым призером "стал Lifan, чей продажи выросли за год на 76%", - отмечается в сообщении группы.

При этом, согласно статистике AUTO-Consulting, Lifan в 2018 году занимал пятую строчку рейтинга с долей 8,66%, а в 2019 году доля выросла до 10,21%.

Аналитики также отмечают стремительный рост продаж в брендов Forte (четвертое место против восьмого годом ранее), Bajaj (седьмое место) и Loncin (восьмое против десятого).

Активизировался в 2019 году продажи и именитых брендов - лидером среди японских производителей стала Honda. Заметно прибавили в реализации и дилеры BMW Motorrad и Yamaha.

Эксперты констатируют, что пик продаж мотоциклетной техники пришелся на западные области Украины (лидирует Ровенская с долей более 9%), а самый стремительный рост наблюдался в Николаевской и Житомирской областях, где продажа новых мотоциклов вырос почти на 80%.

По данным AUTO-Consulting, драйвером роста в 2019 году стали недорогие классические мопеды и мотоциклы с объемом двигателя 125 куб. см, продажа которых составил почти 72% рынка.

"Показательно, что до конца года динамика рынка стала нарастать, даже с учетом фактора сезонности. Четвертый квартал моторынок завершил с ростом более чем 55%, что дает все основания полагать, что в 2020 году будет также неплохое продолжение этого роста", - резюмируют аналитики группы.

Напомним:

Как сообщалось, ранее в AUTO-Consulting отмечали, что мотоциклетный рынок фактически единственный транспортный сегмент, где происходит настоящий "бум" продаж, и цифры продаж составляет почти автомобильных.

"Причин такого роста несколько, но главная в том, что этот рынок не корректировали законодатели, сохранив стабильные и сбалансированные "условия игры" и ставки пошлин.

Это позволило операторам реализовать долгосрочные стратегии", - констатировали эксперты.