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В аэропорту "Киев" назвали самые популярные направления в 2019 году

Понедельник, 13 января 2020, 13:20
 

Среди наиболее популярных международных направлений аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в 2019 году - Минск (Беларусь), Варшава (Польша) и Шарм-эль-Шейх (Египет), среди внутренних - Одесса, Запорожье и Львов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что количество рейсов в январе-декабря 2019 года составило 27 697 на прилет и вылет, что на 8,4% меньше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов - 23 367, внутренних - 4 330.

За 2019 год аэропорт обслужил 2,6 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем в январе-декабре 2018 года.

Наиболее популярными международными направлениями в декабре 2019 года стали Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), внутренними - Запорожье, Львов, Одесса.

Экономическая правда

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аэропорт Киев авиа

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