Кабмин планирует отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий — Дубилет

Кабинет министров планирует отменить около 40% форм статистической отчетности предприятий - это результат аудита, который правительство проводило последние несколько месяцев.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, главная идея реформы - не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства.

"А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений ("собираем потому, что всегда собирали").

По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которые для государства готовит Госстат", - добавил министр.

Дубилет назвал некоторые из форм, которые планируют отменить в этом году:

Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);

Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

Отчет по труду (1-ПВ);

Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);

Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);

Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);

Отчет о деятельности учреждения высшего образования (2-3нк).

Экономическая правда