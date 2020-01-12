"Укрзализныця" выплатила по евробондам около 24 миллионов долларов

"Укрзализныця" осуществила выплату купона по еврооблигациям, которые были размещены в 2019 году на общую сумму 594,9 млн долларов сроком на 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, сумма выплаты составила около 24 млн долларов.

"Выплата по внешним обязательствам осуществлена ​​без задержек и в полном объеме, что подтверждает статус компании как надежного заемщика перед международными партнерами", - заявили в компании.

При этом, отмечают в компании, в 2019 году "Укрзализныця" погасила часть основного долга в сумме 300 млн долларов по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним.

Остальные, 200 млн долларов по этому выпуску, остаются к погашению в последующие 2 года.

Напоминаем:

В прошлом году "Укрзализныця" впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на сумму 594,9 млн долларов с конечным сроком погашения в 2024 году со ставкой купона 8,25% годовых.

Экономическая правда