Беларусь ввела новый налог на транзит нефти и нефтепродуктов

Беларусь ввела экологический налог на транспортировку и транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Александра Лукашенко, сообщает Рейтер.

Новый налог введён на фоне разногласий Москвы и Минска относительно условий поставок нефти в 2020 году на НПЗ Беларуси, однако этот спор до сих пор не касался транзитных объёмов.

Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь составляет около 60 млн тонн в год - это одно из ключевых экспортных направлений для РФ. Сырьё поступает на НПЗ Германии, Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. На НПЗ Беларуси Россия поставляет около 18 миллионов тонн нефти в год.

Указ о новом налоге появился спустя сутки после того, как Лукашенко сказал, что не договорился о поставках нефти из России из-за слишком высокой цены и что страна ищет альтернативные источники сырья.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - сообщила пресс-служба.

"Кроме того, признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами", - говорится в сообщении.

Напомним:

С начала января загрузка сырьём НПЗ Беларуси упала: Россия приостанавливала поставки с 1 по 4 января в отсутствие договорённостей об их условиях, но при этом транзит российской нефти через республику продолжался.

Вечером 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили компании Русснефть и Нефтиса, входящие в группу Самфар Михаила Гуцериева.

Остальные российские нефтекомпании пока воздерживаются от поставок в страну, в связи с чем дефицит сырья в Беларусь сохраняется, а госкомпания Белоруснефть приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории Беларуси.