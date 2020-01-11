Топ-менеджер Shell стал финансовым директором "Нафтогаза"

Ван Дрил Петрус Стефанус 8 января назначен на должность финансового директора группы "Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз".

Также в его обязанности будет входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечения средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

53-летний Петрус ван Дрил - финансист с почти 30-летним опытом работы на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в "Нафтогаз".

"На разных этапах своей карьеры работал в таких сферах как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами", - говорится в сообщении.

Экономическая правда