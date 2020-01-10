Рынок легковых электромобилей за год вырос почти на треть — ассоциация

В 2019 году в Украине зарегистрировали 7012 легковых электромобилей - рынок за год вырос почти на треть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Отмечается, что коммерческие электрокаров зарегистрировали 530 шт. - рынок вырос в 1,5 раза.

"По-прежнему, в структуре украинского рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых - 92%, а в коммерческом сегменте - 96%. При этом, средний возраст электрического секонд-хенда, который регистрировался в 2019 году, был в легковых авто - 4 года, в коммерческих - 6 лет", - говорится в сообщении.

Самым популярным электромобилем остается Nissan Leaf - 3 217 авто, на втором месте - Tesla Model S - 623 авто, на третьем - Volkswagen e-Golf (360 авто).

"На рынке коммерческих автомобилей на электротяге доминировал фургон Renault Kangoo Z.E., его результат на текущий год составил 482 регистрации", - заявили в ассоциации.

Напомним:

За 10 месяцев 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на легковые электромобили вырос на 47%.\

Экономическая правда