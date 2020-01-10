Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

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Руководители медиагрупп приняли решение о кодировании спутникового сигнала и переходе на платное ТВ в начале 2020 года.

Если для европейцев это давно привычный формат, то нам только предстоит оценить его преимущества. А они будут, ведь кодирование позволит ТВ-каналам более эффективно бороться с пиратством и, соответственно, увеличить свои доходы и направить больше средств на производство продукции. Это улучшит качество телешоу и другого контента.

Такие новости спутниковых каналов в Украине многих любителей бесплатного контента повергли в шок, но на самом деле все не так страшно.

Смотреть ТВ легально поможет официальный телевизионный оператор .

Нет сигнала на спутнике, что делать?

Блокировка сигнала подразумевает, что новые частоты украинских каналов нельзя будет найти просто так в сети, чтобы смотреть ТВ онлайн .

Для доступа к новым параметрам спутникового ТВ зрителям необходимо приобрести специальный тюнер-декодер и заключить договор с официальным телевизионным оператором Украины.

Стоимость оборудования немаленькая, зато абонплата, как обещают провайдеры спутникового телевидения Украины, будет вполне доступной. Но будут ли другие варианты, помимо безуспешных попыток найти незаблокированные частоты спутниковых каналов 2019?

Да, можно будет смотреть в прямом эфире различные передачи, пользуясь кабельными каналами Украины. Но любителям качества и комфорта гораздо больше придется по нраву возможность смотреть те же ТВ-каналы другим образом.

Так называемое интернет ТВ становится все более востребованным, потому что предоставляет широчайшие возможности для пользователя. После установки специального приложения можно наслаждаться просмотром медиаконтента множества каналов спутникового ТВ в наилучшем разрешении.

Как смотреть ТВ через Интернет

Для того, чтобы иметь возможность смотреть телевидение онлайн, необходимо иметь собственное оборудование, к примеру, ПК.

Это не потоковое интернет-телевидение, доступное каждому, а современная цифровая технология, которая обеспечивает высокое разрешение изображения и звука, интерактивность и сервисные возможности.

Трансляция канала при этом происходит по IP-сети оператора связи.

Известный украинский провайдер Сеть Ланет предоставляет своим клиентам возможность смотреть через IPTV украинские каналы онлайн в высочайшем качестве.