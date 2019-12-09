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Минцифры открывает "горячую линию" для предпринимателей

Понедельник, 9 декабря 2019, 18:06

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей - им будут предоставлять ответы на вопросы административного характера по созданию, деятельности или закрытию бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

"Это инструмент, который избавит вас лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела. Мы подскажем ответы на вопросы административного характера, касающиеся создания, деятельности или закрытия бизнеса. Отныне предприниматели не останутся один на один со своими проблемами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гаряяча линия круглосуточная, поэтому ставить вопрос можно в любое удобное время.

"Стартуем в тестовом режиме онлайн-чата. В ближайших планах - запустить еще телефонную линию и чат-бот", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда

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