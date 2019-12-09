Нафтогаз планирует перерабатывать отходы добычи газа

Нафтогаз и компания Lamor планируют проект по сотрудничеству в области утилизации бурового шлама, направленный на минимизацию вредного воздействия на окружающую среду при добыче газа.

Об этом сообщает пресс служба Нафтогаза.

Пилотный проект предусматривает переработку 20 тыс. куб. м шлама с применением как физико-химической, так и биологической очистки с помощью метода обратного осмоса.

Целью такой переработки является обезвреживание вредных веществ, которые находятся в составе шлама, а также полная очистку воды.

"Группа Нафтогаз ориентирована на максимальное внедрение принципов устойчивого развития. Цель данного проекта реализация корпоративной стратегии по сохранению окружающей среды и охраны труда", - отметил первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома.

Председатель наблюдательного совета Lamor Фред Ларсен подтвердил готовность финской компании завершить финальные просчеты стоимости проекта до конца текущего года и заявил, что соглашение о сотрудничестве может быть заключено уже в первом квартале 2020 года.

Справка

Компания Lamor является одним из мировых лидеров в проведении операций по ликвидации и сбора аварийных разливов нефти, а также в предоставлении услуг по очистке почвы и воды. Lamor имеет большой опыт в борьбе с экологическими катастрофами, в частности, в устранении последствий аварии в Мексиканском заливе.

Кроме частного партнерства с ведущими нефте- газовыми гигантами, такими как Shell и BP, компания Lamor активно сотрудничает с правительственными органами во многих странах мира, в частности, с Управлением по охране окружающей среды Европейского союза, Европейским агентством по безопасности на море (EMSA), полномочными агентствами Северной Америки и правительством Китая.