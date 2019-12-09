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Укроборонпром поднялся на 10 ступеней в рейтинге продаж оружия

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:53
 

Государственный концерн "Укроборонпром" занял 71 место по продажам оружия в мире за 2018 год, прошлогодний результат - 81 место.

Об этом говорится в опубликованном рейтинге Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) ведущих продавцов оружия.

"Один из приоритетов" Укроборонпрома "- экспорт. Мы активно работаем над повышением качества нашей продукции, заключению новых контрактов и их своевременном выполнении", - подчеркнул генеральный директор "Укроборонпром" Абромавичус.

В 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" начал реформу спецэкспортеров и самой функции продаж, которая продлится до 2 лет.

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Укроборонпром

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