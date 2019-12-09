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АМКУ оштрафовал Ассоциацию морских портов на 5,5 миллионов гривен

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:46

Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание дополнительных средств из судов Администрацией морских портов Украины и наложил штраф в размере 5,5 миллионов гривен.

Об этом в Facebook сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, АМПУ в 2017-2018 годах взимала с судов, заходящих в порты Украины, кроме корабельного сбора, такие дополнительные средства: за услуги по оформлению прихода судов в порт, за услуги по оформлению выхода судов из порта, за услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

"Антимонопольный комитет установил, что эти дополнительные сборы на самом деле входили в корабельный сбор, а в ГП "АМПУ" не было оснований для взыскания таких средств.

Решением административной коллегии АМКУ упомянутые действия Администрации морских портов Украины признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением. НА ГП "АМПУ" наложен штраф в размере 5,5 млн грн, - подчеркнул Терентьев.

Экономическая правда

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ТЭК порты

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