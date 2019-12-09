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"Нафтогаз" не откажется от требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже – СМИ

Понедельник, 9 декабря 2019, 13:58

НАК "Нафтогаз Украины" не будет отказываться от своих требований к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, поскольку ничего равноценного стороны пока не наработали.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в компании.

"Готового решения по обмену требований "Нафтогаза" за истекшим и текущим арбитражами на что-то равноценное не наработано. Просто отказываться от своих требований компания не будет ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также подтвердил участие исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко в составе делегации в Париже как представителя НАК, ведущего переговоры по заключению долгосрочного контракта.

Источник отметил, что в случае принятия в Париже каких-либо решений по газовой тематике, они должны будут пройти процедуру согласования правлением или акционером "Нафтогаза".

По его словам, в случае принятия в Париже каких-либо решений по газовой тематике они должны будут пройти процедуру согласования правлением или акционером "Нафтогаза".

"Очевидно, что любые значимые договоры такого масштаба будут требовать согласования как минимум правления, а как максимум - акционера", - сказал собеседник агентства.

Напомним:

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в двусторонней встрече президентов Украины и России 9 декабря от украинской стороны могут принимать участие глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Нафтогаз Газпром

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