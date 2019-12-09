Госкомпании задолжали налоговой 4 миллиарда
Понедельник, 9 декабря 2019, 13:12
По состоянию на 1 декабря 612 государственных предприятий имеют задолженность перед бюджетом более 4 миллиарда гривень (налог с чистой прибыли).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
"Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия - это их прямая конституционная обязанность. И мы отдельно поработать с руководителями госпредприятий и донести до них этот месседж ", - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.
Экономическая правда
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