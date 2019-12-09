Госкомпании задолжали налоговой 4 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 612 государственных предприятий имеют задолженность перед бюджетом более 4 миллиарда гривень (налог с чистой прибыли).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия - это их прямая конституционная обязанность. И мы отдельно поработать с руководителями госпредприятий и донести до них этот месседж ", - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

Экономическая правда