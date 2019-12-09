В сентябре Украина получила военной помощи на 125 миллионов

В сентябре 2019 года в рамках международной помощи США Вооруженные Силы Украины получили техническое снаряжение на общую сумму более 97 миллионов гривен, а Администрация Госпогранслужбы получила от США и стран ЕС коммуникационное оборудование на общую сумму 30,4 млн грн.

Об этом говорится в отчете Министерства развития экономики, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

От США помощь включает в себя предоставление Вооруженным Силам Украины мобильных систем освещения, батарей для роботов разминирования, наборов первой неотложной медицинской помощи, медицинское оборудование.

Выдержка из письма Министерства развития экономики

Также ВСУ получили гуманитарную помощь, а именно: металлоискатели, комплекты средств для разминирования, перчатки защитные для сапера, зарядные устройства и аккумуляторы.

"Кроме того, по данным Администрации Госпогранслужбы, в сентябре 2019 года при поддержке Правительства США и ЕС были получены SPF-модули, IP-телефоны, коммутаторы, маршрутизаторы, патч-корды оптические, измерители-сигнализаторы поисковые, ноутбуки, антенны, персональные радиационные детекторы, мобильные радиостанции, поясные крепления для радиостанций и т.д. на общую сумму 30,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября в Пентагоне пообещали перевести остаток военной помощи для Украины.

Экономическая правда