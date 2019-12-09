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Официальный курс: гривня удерживает рекордные позиции

Понедельник, 9 декабря 2019, 09:00

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 9 декабря на уровне 23,72 гривни за доллар, что является максимальным показателем почти за 4 года.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,32 (на 7 декабря также - 26,32 гривни).

Напомним:

6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,70 - 23,72 гривни за доллар.

6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,82 - 23,85 гривни за доллар

Экономическая правда

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